Стало известно о сильных взрывах в Одессе

В Одессе произошли сильные взрывы, сообщает в Telegram агентство УНИАН.

СМИ: во Львове прогремел мощный взрыв

В области была объявлена воздушная тревога. Также она прозвучала в Кировоградской и Винницкой областях.

Ранее взрывы произошли в городе Сумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаОдесса

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