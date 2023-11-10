США: Украина вступит в НАТО с согласия всех членов альянса

Вашингтон настаивает на том, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса, но понимает, что это будет возможно только, если все остальные члены НАТО на это согласятся, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Украина представила программу по совместимости с Североатлантическим альянсом

По ее словам, американский лидер Джо Байден постоянно повторяет, что Киев следует принять в альянс, а будущее Украины в Европе, однако есть требования, которые должны быть выполнены. Как отметила дипломат, американские власти пытаются создать гарантии, что Украина «станет членом НАТО, вносящим вклад» в коллективную безопасность.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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