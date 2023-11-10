США: Украина вступит в НАТО с согласия всех членов альянса

По ее словам, американский лидер Джо Байден постоянно повторяет, что Киев следует принять в альянс, а будущее Украины в Европе, однако есть требования, которые должны быть выполнены. Как отметила дипломат, американские власти пытаются создать гарантии, что Украина «станет членом НАТО, вносящим вклад» в коллективную безопасность.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом НАТО в Вильнюсе выступил категорически против приглашения Украины в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

