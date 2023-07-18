США не согласны, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт

По ее словам, поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны бывшей советской республики.

Западные страны предпримут попытку склонить Украину к переговорам с Россией, сообщила ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

