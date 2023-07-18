США не согласны, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт
Американские власти не считают, что поставки оружия властям Украины ведут к затягиванию конфликта, заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны бывшей советской республики.
Западные страны предпримут попытку склонить Украину к переговорам с Россией, сообщила ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru