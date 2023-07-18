США не согласны, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт

Американские власти не считают, что поставки оружия властям Украины ведут к затягиванию конфликта, заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд.

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По ее словам, поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны бывшей советской республики.

Западные страны предпримут попытку склонить Украину к переговорам с Россией, сообщила ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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