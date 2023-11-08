США израсходовали 96% всех средств для Украины
Соединенные Штаты израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, речь идет о военной, экономической, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.
Кирби уточнил, что по линии военной помощи израсходовано 90% выделенных средств. У Пентагона осталось около $1,1 миллиарда, приводит заявление представителя Белого дома РИА Новости.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов. Окончательное решение должен принять президент Соединенных Штатов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru