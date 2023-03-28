Спикер Рады Стефанчук: Украина не может сражаться до изнеможения
Киев не обладает ресурсами для продолжительного конфликта с Москвой. Об этом в интервью британской газете Times заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, Украина должна победить в 2023 году. Спикер Рады отметил, что Москва обладает гораздо большими ресурсами, чем Киев.
«Мы не в состоянии сражаться до изнеможения», - констатировал политик
Он призвал страны Запада ускорить поставки вооружений для ВСУ. Неспособность одолеть Россию приведет к катастрофе, считает политик.
Украинская армия может начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил в беседе с НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими.
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