Спикер Рады Стефанчук: Украина не может сражаться до изнеможения

По его словам, Украина должна победить в 2023 году. Спикер Рады отметил, что Москва обладает гораздо большими ресурсами, чем Киев.

«Мы не в состоянии сражаться до изнеможения», - констатировал политик

Он призвал страны Запада ускорить поставки вооружений для ВСУ. Неспособность одолеть Россию приведет к катастрофе, считает политик.

Украинская армия может начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил в беседе с НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими.

