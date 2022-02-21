Спикер Рады Стефанчук: Украина готова к введению военного положения
Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Но я очень надеюсь, что мы к этому не дойдем, потому что Украина никогда не была приверженцем военного пути», - приводит РИА Новости слова Стефанчука.
По его словам, процедура о введении военного и чрезвычайного положений четко прописана в законодательстве.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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