Спикер Рады Стефанчук: Украина готова к введению военного положения

«Но я очень надеюсь, что мы к этому не дойдем, потому что Украина никогда не была приверженцем военного пути», - приводит РИА Новости слова Стефанчука.

По его словам, процедура о введении военного и чрезвычайного положений четко прописана в законодательстве.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

