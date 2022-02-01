Спикер Рады попросил депутатов не выступать на английском языке

В Раде сегодня открылась новая сессия. Группа депутатов из разных фракций вышла к трибуне с государственными флагами западных стран, в том числе США, Великобритании и Канады. Они поблагодарили западных партнеров за поддержку Украины на фоне «военной угрозы РФ», передает РИА Новости. Выступающие стали говорить на английской языке, после чего другие парламентарии возмутились, а Стефанчук сделал им замечание, призвав перейти на государственный язык.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью Associated Press заявил, что Минские соглашения невыполнимы, а их реализация означает уничтожение Украины. Он призвал западные страны не принуждать Украину к их исполнению.

