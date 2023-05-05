Спикер парламента Турции извинился перед Россией за поведение украинского депутата
5 мая 202317:40
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп извинился перед Россией за поведение украинского депутата, напавшего на российского коллегу на саммите ПАЧЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России».
«За инцидент, произошедший накануне на площадке ПАЧЭС [...] Мустафа Шентоп принес извинения российской делегации», - говорится в публикации.
Ранее представитель РФ на саммите Ольга Тимофеева сообщила, что украинская сторона пыталась сорвать выступление российской стороны, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru