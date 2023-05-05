Спикер парламента Турции извинился перед Россией за поведение украинского депутата

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп извинился перед Россией за поведение украинского депутата, напавшего на российского коллегу на саммите ПАЧЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России».

СМИ: член украинской делегации напал на члена делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре
«За инцидент, произошедший накануне на площадке ПАЧЭС [...] Мустафа Шентоп принес извинения российской делегации», - говорится в публикации.

Ранее представитель РФ на саммите Ольга Тимофеева сообщила, что украинская сторона пыталась сорвать выступление российской стороны, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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