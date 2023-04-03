Советник Пушилина: ВСУ подтягивают резервы, чтобы отбить Артемовск

Он отметил, что Киев еще будет бороться за те окраины, которые пока находятся под контролем украинской армии. По словам Гагина, в Артемовске остаются сотни военнослужащих ВСУ, бои продолжаются.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

