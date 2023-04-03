Советник Пушилина: ВСУ подтягивают резервы, чтобы отбить Артемовск

Киев подтягивает резервы под Артемовск (Бахмут) для попытки контратаки. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин, слова которого приводит ТАСС.

«Вместе в Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске

Он отметил, что Киев еще будет бороться за те окраины, которые пока находятся под контролем украинской армии. По словам Гагина, в Артемовске остаются сотни военнослужащих ВСУ, бои продолжаются.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры