Советник Пушилина: ВСУ наращивают силы для изменения направления удара в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку войск для изменения основного направления удара с Урожайного на Новодонецкое и Октябрьское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.
Он отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе Урожайного и Старомайорского остается напряженной, бои на этом участке проходят круглые сутки.
Ранее, 29 августа, Денис Пушилин сообщил, что российские военные не дали подразделениям украинской армии закрепиться в Урожайном и Старомайорском. Тогда он назвал эти населенные пункты самыми горячими точками на Южнодонецком направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru