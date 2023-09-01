Советник Пушилина: ВСУ наращивают силы для изменения направления удара в ДНР

Он отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе Урожайного и Старомайорского остается напряженной, бои на этом участке проходят круглые сутки.

Ранее, 29 августа, Денис Пушилин сообщил, что российские военные не дали подразделениям украинской армии закрепиться в Урожайном и Старомайорском. Тогда он назвал эти населенные пункты самыми горячими точками на Южнодонецком направлении, передает «Радиоточка НСН».

