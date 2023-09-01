Советник Пушилина: ВСУ наращивают силы для изменения направления удара в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку войск для изменения основного направления удара с Урожайного на Новодонецкое и Октябрьское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

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Он отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе Урожайного и Старомайорского остается напряженной, бои на этом участке проходят круглые сутки.

Ранее, 29 августа, Денис Пушилин сообщил, что российские военные не дали подразделениям украинской армии закрепиться в Урожайном и Старомайорском. Тогда он назвал эти населенные пункты самыми горячими точками на Южнодонецком направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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