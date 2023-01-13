Советник Пушилина: ВС России окружили Артемовск

По его словам, вокруг города работает артиллерия РФ. «Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — отметил Кимаковский.

Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после перехода Соледара под контроль России, украинским военным придется оставить и Бахмут (Артемовск).

