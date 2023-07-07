Советник Пушилина Гагин: ВС РФ продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские военные продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что активная оборона начинает давать положительные результаты. По словам Гагина, украинские военные теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону войск России.

Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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