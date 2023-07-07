Советник Пушилина Гагин: ВС РФ продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях
Российские военные продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что активная оборона начинает давать положительные результаты. По словам Гагина, украинские военные теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону войск России.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru