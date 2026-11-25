Совет ЕС одобрил выделение Украине 45 млрд евро на 2027 год
Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине до €45 млрд финансовой помощи в 2027 году по кредитной программе объемом €90 млрд. Соответствующее решение опубликовали 25 ноября, уточняет RT.
В документе говорится, что средства нужны для покрытия бюджетных потребностей Киева и поддержки его оборонно-промышленного потенциала. Из общей суммы €13,3 млрд предусмотрено на бюджетную помощь, еще €31,7 млрд — на военные нужды.
Первая поддержка будет предоставляться в двух формах: €6,65 млрд в виде кредитов в рамках программы Ukraine Facility и столько же в качестве макрофинансовой помощи тремя траншами: €2 млрд, €3 млрд и €1,65 млрд.
Помощь рассчитана на период с 1 января по 31 декабря 2027-го. Она является частью кредитной программы ЕС на €90 млрд. Еще €45 млрд предусмотрели для Украины на 2026-й.
Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично призвала Европу готовиться к новым расходам на Киев.
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