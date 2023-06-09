«Совершенно изможденный»: журналиста шокировал внешний вид Зеленского
Журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом состоянии президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Корреспондент брал у Зеленского интервью. Журналист признался, что никогда не видел политика в таком плохом физическом и эмоциональном состоянии.
Ронцхаймер рассказал, что Зеленский выглядел «совершенно изможденным». Представитель Bild не исключил, что украинский лидер находится на пределе.
В статье для издания Asia Times журналист Стивен Брайен допустил, что Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru