Корреспондент брал у Зеленского интервью. Журналист признался, что никогда не видел политика в таком плохом физическом и эмоциональном состоянии.

Ронцхаймер рассказал, что Зеленский выглядел «совершенно изможденным». Представитель Bild не исключил, что украинский лидер находится на пределе.

В статье для издания Asia Times журналист Стивен Брайен допустил, что Зеленский может попытаться спровоцировать катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает «Радиоточка НСН».

