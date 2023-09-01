СНБО: Украина разрабатывает дальнобойное оружие еще с 2020 года

Он отметил, что оружие начало разрабатываться в соответствии с поручением президента Украины Владимира Зеленского. По словам Данилова, оружие способно поразить цель на расстоянии свыше 700 километров.

Ранее, 31 августа, Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 километров. По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны, сообщает «Радиоточка НСН».

