СНБО: Украина разрабатывает дальнобойное оружие еще с 2020 года

Киев начал разрабатывать оружие, которое способно преодолеть расстояние в тысячи километров, еще с марта 2020 года. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевидения.

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Он отметил, что оружие начало разрабатываться в соответствии с поручением президента Украины Владимира Зеленского. По словам Данилова, оружие способно поразить цель на расстоянии свыше 700 километров.

Ранее, 31 августа, Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 километров. По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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