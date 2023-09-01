СНБО: Украина разрабатывает дальнобойное оружие еще с 2020 года
Киев начал разрабатывать оружие, которое способно преодолеть расстояние в тысячи километров, еще с марта 2020 года. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевидения.
Он отметил, что оружие начало разрабатываться в соответствии с поручением президента Украины Владимира Зеленского. По словам Данилова, оружие способно поразить цель на расстоянии свыше 700 километров.
Ранее, 31 августа, Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 километров. По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам заключения
- Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $32 млрд
- Экс-советник Пентагона Макгрегор: Войска РФ при необходимости возьмут Одессу
- Правящая партия Грузии сообщила о начале процедуры импичмента президента
- Свергнутый президент Нигера Базум заразился малярией
- NBC: Байден не собирается встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20
- МВД: Установка на стекла авто не мешающих обзору гаджетов не запрещается
- СНБО: Украина разрабатывает дальнобойное оружие еще с 2020 года
- СМИ: В центре Стамбула вспыхнул отель
- ВСУ приказали усилить бдительность из-за учений «Боевое братство» в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru