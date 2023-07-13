СМИ: Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО

По его словам, глава государства угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Об этом он заявил вечером 11 июля.

Как стало известно ранее, в ходе совместного ужина главы стран военного альянса призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

