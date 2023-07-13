СМИ: Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО
13 июля 202306:02
Украинский лидер Владимир Зеленский шантажировал Североатлантический альянс, сообщает The New York Times со ссылкой на собеседника.
По его словам, глава государства угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Об этом он заявил вечером 11 июля.
Как стало известно ранее, в ходе совместного ужина главы стран военного альянса призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru