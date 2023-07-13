СМИ: Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский шантажировал Североатлантический альянс, сообщает The New York Times со ссылкой на собеседника.

Байден заявил, что Зеленский выглядел «очень удовлетворенным»

По его словам, глава государства угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Об этом он заявил вечером 11 июля.

Как стало известно ранее, в ходе совместного ужина главы стран военного альянса призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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