СМИ: Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости.

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Кортеж украинского лидера около 20:30 по мск выехал из Президентского дворца в Хельсинки. Спустя 20 минут он прибыл в столичный аэропорт.

В воздушной гавани появился самолет без опознавательных знаков. Примерно в 21:00 борт президента вылетел в неизвестном направлении.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после атаки Кремля беспилотниками заявил о необходимости ликвидировать украинского лидера. По его словам, других вариантов не осталось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ФинляндияВладимир ЗеленскийУкраина

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