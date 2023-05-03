СМИ: Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении

Кортеж украинского лидера около 20:30 по мск выехал из Президентского дворца в Хельсинки. Спустя 20 минут он прибыл в столичный аэропорт.

В воздушной гавани появился самолет без опознавательных знаков. Примерно в 21:00 борт президента вылетел в неизвестном направлении.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после атаки Кремля беспилотниками заявил о необходимости ликвидировать украинского лидера. По его словам, других вариантов не осталось, передает «Радиоточка НСН».

