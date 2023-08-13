СМИ: Запад хочет видеть министром обороны Украины женщину
Западные страны желают, чтобы Министерство обороны Украины возглавила женщина. Об этом сообщило издание «Страна».
Отмечается, что на фоне коррупционных скандалов в украинском Минобороны и провалов по ряду направлений закупок отставка главы ведомства Алексея Резникова выглядит «очень вероятной».
«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину», - пишет издание.
По информации журналистов, кандидатами на пост министра военного ведомства являются волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук и глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову. Глава ведомства может стать послом в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аренда квартир в крупных городах России подорожала на 5-7%
- Главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»
- «Калашников» разработал укороченный автомат под патрон НАТО
- «Отличный сигнал». В России спорят о последствиях остановки сухогруза по пути на Украину
- СМИ: Запад хочет видеть министром обороны Украины женщину
- Трамп выразил уверенность в победе над Байденом на выборах президента
- В Белгородской области уничтожили украинский дрон самолетного типа
- Кандидат в президенты США Рамасвами спел отрывок из песни Эминема
- «На военные рельсы»! Россию призывают выйти из обороны и готовить мобрезерв
- На Украине обвинили инструкторов НАТО в провале контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru