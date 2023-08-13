СМИ: Запад хочет видеть министром обороны Украины женщину

Западные страны желают, чтобы Министерство обороны Украины возглавила женщина. Об этом сообщило издание «Страна».

Депутат Рады заявил, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне

Отмечается, что на фоне коррупционных скандалов в украинском Минобороны и провалов по ряду направлений закупок отставка главы ведомства Алексея Резникова выглядит «очень вероятной».

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину», - пишет издание.

По информации журналистов, кандидатами на пост министра военного ведомства являются волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук и глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову. Глава ведомства может стать послом в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры