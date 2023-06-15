СМИ: Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов
Япония обсуждает с США поставку Киеву артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что Токио может поставить вооружение Вашингтону в соответствии с соглашением 2016 года, чтобы пополнить запасы США в рамках поддержки Украины. О деталях поставок не сообщается.
В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины. В поставках для этих танков будут снаряды с обедненным ураном, пишут The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Согласно одному из официальных источников, каких-либо серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном нет.
В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
- Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
- СМИ: Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов
- Директор Kaspersky предупредила об использовании ChatGPT для фишинговых атак
- В ДНР рассказали о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артемовском
- Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
- Рябков: Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
- Экономист рассказал о праве россиян получать пенсию досрочно
- Один человек погиб при падении строительного крана в Новосибирске
- Эксперт: Цены на кофе в России могут вырасти на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru