СМИ: Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов

Япония обсуждает с США поставку Киеву артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что Токио может поставить вооружение Вашингтону в соответствии с соглашением 2016 года, чтобы пополнить запасы США в рамках поддержки Украины. О деталях поставок не сообщается.

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В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины. В поставках для этих танков будут снаряды с обедненным ураном, пишут The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Согласно одному из официальных источников, каких-либо серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном нет.

В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЯпония

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