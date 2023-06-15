СМИ: Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов

В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины. В поставках для этих танков будут снаряды с обедненным ураном, пишут The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Согласно одному из официальных источников, каких-либо серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном нет.

В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

