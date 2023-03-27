СМИ: Взрыв произошел в Сумской области Украины

Взрыв произошел в поселке городского типа Шалыгино в Сумской области Украины, сообщило украинское издание «Страна».

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке

Сегодня, 27 марта, серия взрывов прогремела в Мелитополе. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, примерно в 08:15 были слышны хлопки в разных частях города.

Ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Отмечалось, что сигнал тревоги начал звучать в регионах практически одновременно в 13:10 мск. Других подробностей не приводится.


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Фото: telegram.org
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