СМИ: Взрыв произошел в Сумской области Украины
Взрыв произошел в поселке городского типа Шалыгино в Сумской области Украины, сообщило украинское издание «Страна».
Сегодня, 27 марта, серия взрывов прогремела в Мелитополе. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, примерно в 08:15 были слышны хлопки в разных частях города.
Ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Отмечалось, что сигнал тревоги начал звучать в регионах практически одновременно в 13:10 мск. Других подробностей не приводится.
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