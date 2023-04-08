По данным издания, украинским военным приходится искать неразорвавшиеся снаряды российских сил в лесах и на заминированных территориях. ВСУ также приходится точнее выбирать цели для артобстрелов, чтобы экономить боеприпасы.

Артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады в восточной части Украины ранее мог выпустить более 20-30 снарядов в день, то сейчас они выпускают всего один-два снаряда за сутки, а иногда и вообще ни одного, пишет газета.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай сказал «Радиоточке НСН», что заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ, которого сам же Киев и боится.

