СМИ: ВСУ приходится оставлять свои позиции из-за нехватки бойцов
21 января 202407:01
Украинские военные оставляют свои позиции из-за острого недостатка нужного количества солдат, сообщает Die Welt.
По данным телеканала, российские военные знают, что у украинцев проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск. Из-за нехватки солдат в Вооруженных силах Украины появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать.
Ранее на Украине заявили, что Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru