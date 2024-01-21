СМИ: ВСУ приходится оставлять свои позиции из-за нехватки бойцов

Украинские военные оставляют свои позиции из-за острого недостатка нужного количества солдат, сообщает Die Welt.

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По данным телеканала, российские военные знают, что у украинцев проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск. Из-за нехватки солдат в Вооруженных силах Украины появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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