СМИ: ВСУ оставили важный узел обороны рядом с Артемовском
Украинская армия отступила из стратегически важного узла обороны рядом с Артемовском (Бахмут), сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Узел обороны располагается между Артемовском и Северском. Украинские подразделения вышли из поселка Спорное в ДНР, уточнили корреспонденты.
Отмечается, что над населенным пунктом больше нет украинских флагов.
У российской армии будет возможность перейти в контрнаступление, если атаки ВСУ не достигнут успеха. Об этом в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
- Политолог: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Аландские острова
- Власти США выступили против признания России «спонсором терроризма»
- СМИ: в России выросло число приговоров по статье о насилии к представителям власти
- СМИ: ВСУ оставили важный узел обороны рядом с Артемовском
- Финские власти отменили арест здания Российского центра науки и культуры
- Экс-советник Кучмы предрек Украине неминуемый крах из-за Зеленского
- США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
- ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru