СМИ: ВСУ оставили важный узел обороны рядом с Артемовском

Украинская армия отступила из стратегически важного узла обороны рядом с Артемовском (Бахмут), сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Российские военные нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска

Узел обороны располагается между Артемовском и Северском. Украинские подразделения вышли из поселка Спорное в ДНР, уточнили корреспонденты.

Отмечается, что над населенным пунктом больше нет украинских флагов.

У российской армии будет возможность перейти в контрнаступление, если атаки ВСУ не достигнут успеха. Об этом в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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