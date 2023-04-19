СМИ: ВСУ оставили важный узел обороны рядом с Артемовском

Узел обороны располагается между Артемовском и Северском. Украинские подразделения вышли из поселка Спорное в ДНР, уточнили корреспонденты.

Отмечается, что над населенным пунктом больше нет украинских флагов.

У российской армии будет возможность перейти в контрнаступление, если атаки ВСУ не достигнут успеха. Об этом в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай.

