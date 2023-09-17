СМИ: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино

По данным издания, Киев изначально выбрал рискованную стратегию в попытке совершить прорыв на узком отрезке территории. В результате военные попали в ловушку.

Ранее Рогов заявил, что российские военные обернули в бегство силы ВСУ в районе Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

