СМИ: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино
17 сентября 202307:11
Вооруженные силы Украины оказались в фатальной ловушке в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщает Mysl Polska.
По данным издания, Киев изначально выбрал рискованную стратегию в попытке совершить прорыв на узком отрезке территории. В результате военные попали в ловушку.
Ранее Рогов заявил, что российские военные обернули в бегство силы ВСУ в районе Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru