СМИ: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области

По его словам, есть раненые. Пегов добавил, что информации о погибших нет.

Отметим, что информация об обстреле неподтвержденная. Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию. Между тем, в соцсетях распространяется видео, на которым виден пожар в Миллерово.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

