СМИ: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области. Об этом сообщил российский военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале.

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По его словам, есть раненые. Пегов добавил, что информации о погибших нет.

Отметим, что информация об обстреле неподтвержденная. Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию. Между тем, в соцсетях распространяется видео, на которым виден пожар в Миллерово.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
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