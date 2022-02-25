СМИ: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области. Об этом сообщил российский военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале.
По его словам, есть раненые. Пегов добавил, что информации о погибших нет.
Отметим, что информация об обстреле неподтвержденная. Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию. Между тем, в соцсетях распространяется видео, на которым виден пожар в Миллерово.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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