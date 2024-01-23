СМИ: ВСУ используют конницу при штурмах

Украинские военные начала использовать конницу при штурмах позиций России, сообщает Exxpress.

Пушилин: военные РФ продвигаются в направлении Курахово, откуда обстреляли Донецк

Издание пишет, что это происходит из-за дефицита транспорта. Газета опубликовала фотографию солдата Вооруженных сил Украины верхом на лошади. При этом он вооружен противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Из-за нехватки транспорта в ВСУ появляется кавалерия.

Ранее в США заявили, что украинский вопрос ушел на второй план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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