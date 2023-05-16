СМИ: ВСУ атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа
Украинские силы атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
По предварительным данным, 15 мая хутор Нижние Мельницы был обстрелян 12 зажигательными боеприпасами калибра 122 см. Предположительно обстрел велся из РСЗО «Град» из села Каменка Купянского района, пострадавших нет.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее одиннадцать человек погибли, пятнадцать пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru