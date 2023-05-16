СМИ: ВСУ атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа

15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее одиннадцать человек погибли, пятнадцать пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области.

