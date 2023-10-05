СМИ: власти Германии в ближайшее время не будут поставлять Taurus Украине

Власти ФРГ в ближайшем будущем не планируют поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве двух стран.

В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни

По данным издания, немецкое правительство приняло решение не поставлять Украине дальнобойные ракеты, но Киеву еще не направили официальный отказ на такой запрос.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала решение о поставках крылатых ракет Taurus Киеву положительным и подчеркнула, что их использование для ударов по городам России будет обоснованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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