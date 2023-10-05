СМИ: власти Германии в ближайшее время не будут поставлять Taurus Украине
Власти ФРГ в ближайшем будущем не планируют поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве двух стран.
По данным издания, немецкое правительство приняло решение не поставлять Украине дальнобойные ракеты, но Киеву еще не направили официальный отказ на такой запрос.
Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала решение о поставках крылатых ракет Taurus Киеву положительным и подчеркнула, что их использование для ударов по городам России будет обоснованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru