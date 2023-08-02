СМИ: Вашингтон может объявить об очередном выделении военной помощи Киеву
Американские власти могут объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Украине в начале следующей недели, сообщает Politico.
Министерство обороны Соединенных Штатов ожидает, что о новом транше будет объявлено в начале следующей недели.
По данным издания, в последний пакет военной помощи Киеву от администрации президента вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы, а также бронетехника и средства борьбы против танков.
Кроме того, новый пакет помощи Украине передаст Германия.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru