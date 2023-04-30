СМИ: «Вагнер» показал склад с советским оружием в шахтах под Соледаром

После начала спецоперации появились сообщения, что Украина вывозит хранящееся в шахтах оружие.

Собеседник агентства отметил, что украинцы вывозили оружие не спеша. ВСУ забрали часть боеприпасов, остальное заминировали, рассказал боец ЧВК.

По его словам, на складе все еще находится значительное количество вооружений. Речь идет о 292 тысячах ящиков с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), уточнил военнослужащий.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продвинулись в Артемовске (Бахмут) на 100-150 метров, передает «Радиоточка НСН».

