СМИ: в Верховную Раду внесли законопроект о мобилизации
26 декабря 202305:21
Украинское правительство внесло в Верховную Раду проект закона о мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».
Текст документа еще не опубликован. Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что парламент ждет от кабмина законопроект о мобилизации.
Ранее в Верховной Раде признали, что мобилизация на Украине заметно замедлилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru