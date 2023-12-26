СМИ: в Верховную Раду внесли законопроект о мобилизации

Украинское правительство внесло в Верховную Раду проект закона о мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

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Текст документа еще не опубликован. Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что парламент ждет от кабмина законопроект о мобилизации.

Ранее в Верховной Раде признали, что мобилизация на Украине заметно замедлилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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