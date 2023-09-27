СМИ: в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы

В городе Николаеве на юге Украины прогремели мощные взрывы, сообщило издание «Военная хроника».

В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

По информации журналистов, применены крылатые ракеты.

«Вслед за налётом дронов по объектам ВСУ в городе и области применены крылатые ракеты неустановленного типа», - говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, в подконтрольном Киеву городе Херсоне вечером в среду произошла серия взрывов. Местная администрация не комментировала ситуацию, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыУкраина

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