СМИ: в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы
27 сентября 202322:32
В городе Николаеве на юге Украины прогремели мощные взрывы, сообщило издание «Военная хроника».
По информации журналистов, применены крылатые ракеты.
«Вслед за налётом дронов по объектам ВСУ в городе и области применены крылатые ракеты неустановленного типа», - говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, в подконтрольном Киеву городе Херсоне вечером в среду произошла серия взрывов. Местная администрация не комментировала ситуацию, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы
- Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины
- На востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
- Магомедов подал в суд Лондона иск на $14 млрд о конфискации активов
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
- Кинокритик предсказал провал фильма «Брат-3» в прокате
- Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
- В Дагестане в ходе перестрелки убили двух человек
- Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%
- Парламент Эстонии не одобрил закон о сносе советских памятников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru