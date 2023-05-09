СМИ: в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы
9 мая 202322:16
В Сумской и Черниговской областях Украины вечером 9 мая прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.
В регионах объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе с воздуха поступило в 21:28.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о сильном взрыве в Киеве. Утром 9 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- СМИ: в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы
- Баскетболиста Шведа выписали из больницы после избиения
- В администрации Байдена заявили, что фашизм победили США
- Пригожин пригрозил Макрону «удалением гнилых зубов плоскогубцами»
- В Белом доме назвали дефолт США подарком России и Китаю
- Маск призвал не доверять мессенджеру WhatsApp
- Военкор предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ в ближайшие часы
- Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию
- КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении терактов перед 9 мая
- В Киеве признали отсутствие окончательного плана контрнаступления
9 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru