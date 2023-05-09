СМИ: в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы

В Сумской и Черниговской областях Украины вечером 9 мая прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.

В Киевской области прогремели взрывы

В регионах объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе с воздуха поступило в 21:28.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о сильном взрыве в Киеве. Утром 9 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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