СМИ: в США заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России
Власти Соединенных Штатов не дают возможности Киеву проводить атаки по территории России, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
«Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — заявил он.
Как отметил собеседник агентства, Вашингтон остается «сфокусирован на предоставлении Украине оборудования и обучения».
Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача — чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru