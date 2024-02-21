СМИ: в США заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России

Власти Соединенных Штатов не дают возможности Киеву проводить атаки по территории России, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

ВСУ обстреляли три села и хутор в Курской области

«Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — заявил он.

Как отметил собеседник агентства, Вашингтон остается «сфокусирован на предоставлении Украине оборудования и обучения».

Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача — чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
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