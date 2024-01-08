СМИ: в Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области произошли взрывы, сообщает РИА Новости.

Мощные взрывы раздались в Днепропетровске

Кроме того, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Также взрывы прогремели в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаОдесса

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