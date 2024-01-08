СМИ: в Одесской области прогремели взрывы
8 января 202403:29
В Одесской области произошли взрывы, сообщает РИА Новости.
Кроме того, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Также взрывы прогремели в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru