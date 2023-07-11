СМИ: в Одессе работает ПВО
11 июля 202305:02
В Одессе зафиксировано несколько взрывов, сообщает в Telegram издание «Думская».
В городе работает система противовоздушной обороны. Также тревога о воздушном нападении действует в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.
Ранее на юге Украины в городе Николаев был слышен мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Одессе работает ПВО
- СМИ: США плевать на Украину, на кону - более крупная ставка
- Кадыров заявил о пленении пяти солдат ВСУ
- Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав
- В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали
- СМИ: Мадонна перенесет американскую часть турне
- СМИ: к операции готовят парня, которому срезали скальп в Электростали
- СМИ: Байден прилетел в Вильнюс и потерялся в аэропорту
- Мадонна впервые после болезни обратилась к фанатам
- Книгу о Гарри Поттере продали за $13,4 тысячи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru