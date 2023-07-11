СМИ: в Одессе работает ПВО

В Одессе зафиксировано несколько взрывов, сообщает в Telegram издание «Думская».

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В городе работает система противовоздушной обороны. Также тревога о воздушном нападении действует в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

Ранее на юге Украины в городе Николаев был слышен мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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