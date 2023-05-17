СМИ: в Одессе прогремела серия взрывов
В Одессе произошла серия взрывов, сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что взрывы в городе длятся на протяжении 20 минут. В Одесской области ранее объявили воздушную тревогу.
Официальных комментариев о взрывах нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вечером 17 мая воздушную тревогу также объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.
Минобороны России объявило об уничтожении в Киеве пяти установок комплекса ПВО Patriot и многофункциональной радиолокационной станции. В ведомстве уточнили, что удар наносился гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru