СМИ: В Николаеве поддерживающих ВСУ не пустили в бомбоубежище

В сообщении говорится, что их не пустили в убежище сотрудники местного горсовета. В инциденте разбирается полиция.



«В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги, полиция начала расследование по факту оставления граждан в опасности», — цитирует публикацию RT.



По данным издания, в акции участвовало около 30 человек.

Ранее один из сдавшихся в плен в Курской области украинских пограничников пожаловался на плохое обеспечение военных всем необходимым и рассказал об отношении местного населения к происходящему, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





