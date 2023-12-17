СМИ: В Николаеве поддерживающих ВСУ не пустили в бомбоубежище
В подконтрольном Киеву Николаеве участники акции в поддержку ВСУ не смогли попасть в бомбоубежище после объявления сигнала воздушной тревоги.Об этом пишет издание «Украинская правда».
В сообщении говорится, что их не пустили в убежище сотрудники местного горсовета. В инциденте разбирается полиция.
«В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги, полиция начала расследование по факту оставления граждан в опасности», — цитирует публикацию RT.
По данным издания, в акции участвовало около 30 человек.
Ранее один из сдавшихся в плен в Курской области украинских пограничников пожаловался на плохое обеспечение военных всем необходимым и рассказал об отношении местного населения к происходящему, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru