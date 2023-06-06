СМИ: в Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду
На фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции в украинском Кривом Роге рекордно выросли цены на бутилированную воду. Об этом пишет издание «Клименко тайм».
Отмечается, что стоимость пяти литров питьевой воды выросла в несколько раз - до 239 гривен (около $6,5). В магазинах Киева цена не превышает 56 гривен ($1,5).
Каховская гидроэлектростанция была разрушена в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга.
Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил о риске заражения воды из-за затопления кладбища, передает «Радиоточка НСН».
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