СМИ: в Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду

На фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции в украинском Кривом Роге рекордно выросли цены на бутилированную воду. Об этом пишет издание «Клименко тайм».

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Отмечается, что стоимость пяти литров питьевой воды выросла в несколько раз - до 239 гривен (около $6,5). В магазинах Киева цена не превышает 56 гривен ($1,5).

Каховская гидроэлектростанция была разрушена в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил о риске заражения воды из-за затопления кладбища, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org/Кривой Рог онлайн
ТЕГИ:ВодаГЭСУкраина

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