СМИ: в Киеве пожаловались на не готовые к бою итальянские самоходки
29 апреля 202315:33
В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, пишет газета Financial Times.
Накануне газеты la Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L.
Ранее стало известно о том, что украинские военные не в состоянии наступать из-за нехватки оружия.
В свою очередь, командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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29 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru