СМИ: в Киеве пожаловались на не готовые к бою итальянские самоходки

В Киеве заявили, что ни одна из переданных Италией 20 самоходок не была готова к бою, пишет газета Financial Times.

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Накануне газеты la Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L.

Ранее стало известно о том, что украинские военные не в состоянии наступать из-за нехватки оружия.

В свою очередь, командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: commons.wikimedia.org
ТЕГИ:ОружиеУкраинаИталия

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