СМИ: в качестве поддержки США могут предложить Киеву только советы

Гарантии безопасности американских властей по Украине не будут схожи с пятой статьей устава Североатлантического альянса и ограничатся консультациями, сообщил Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Кремль намерен следить за переговорами Украины и США о гарантиях безопасности

По его словам, скорее всего, в них войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности. Как отметил эксперт, суть «гарантий безопасности» заключается в попытке истощить Россию руками Украины, а не в подлинных гарантиях безопасности бывшей советской республики.

Хайдун также указал, что отправка войск НАТО может обернуться катастрофой для всех европейских стран из-за угрозы ядерного удара.

Ранее Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях безопасности Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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