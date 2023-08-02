СМИ: в качестве поддержки США могут предложить Киеву только советы
Гарантии безопасности американских властей по Украине не будут схожи с пятой статьей устава Североатлантического альянса и ограничатся консультациями, сообщил Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
По его словам, скорее всего, в них войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности. Как отметил эксперт, суть «гарантий безопасности» заключается в попытке истощить Россию руками Украины, а не в подлинных гарантиях безопасности бывшей советской республики.
Хайдун также указал, что отправка войск НАТО может обернуться катастрофой для всех европейских стран из-за угрозы ядерного удара.
Ранее Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях безопасности Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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