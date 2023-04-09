СМИ: в Херсоне создали подпольную организацию для борьбы с ВСУ

В находящемся под контролем Киева Херсоне появилась подпольная пророссийская организация, передает РИА Новости.

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Организация «Русский Херсон» создана для уничтожения инфраструктуры ВСУ. Активисты успешно выполнили несколько задач, заявил один из членов подполья.

По его словам, украинская армия продолжает обстреливать центр Херсона из минометов. Позиции ВСУ расположены в микрорайоне Военка, уточнил активист.

Он призвал проживающих в Херсоне мужчин призывного возраста не покидать дома. В противном случае они могут попасть под принудительную мобилизацию, предупредил подпольщик.

В здание областной администрации Херсона попали ракеты. Снаряды повредили два этажа, взрывной волной выбило окна, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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