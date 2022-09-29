СМИ: в Херсоне произошли взрывы

В Херсоне произошли взрывы, сообщает РБК.

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По разным данным, речь идет о пяти или о шести взрывах. Предположительно, работает система противовоздушной обороны.

Слышны только звуки взрывов, в небе нет следов, характерных для работы средств ПВО.

Также ПВО работает в Новой Каховке (Херсонская область).

Ранее подразделения вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по комплексу политехнического колледжа в центре Херсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывХерсон
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