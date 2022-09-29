СМИ: в Херсоне произошли взрывы
29 сентября 202201:24
В Херсоне произошли взрывы, сообщает РБК.
По разным данным, речь идет о пяти или о шести взрывах. Предположительно, работает система противовоздушной обороны.
Слышны только звуки взрывов, в небе нет следов, характерных для работы средств ПВО.
Также ПВО работает в Новой Каховке (Херсонская область).
Ранее подразделения вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по комплексу политехнического колледжа в центре Херсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru