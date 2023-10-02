СМИ: В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Два взрыва произошли в Снигиревке в подконтрольном Украине районе Херсонской области

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечает СМИ.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе не объявляли воздушную тревогу. При этом о возможной опасности предупредили жителей Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской областей, отмечает RT.

Ранее мощный взрыв прогремел в районе порта Южный в Одесской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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