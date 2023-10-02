СМИ: В Херсоне прогремели взрывы
2 октября 202307:50
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — отмечает СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе не объявляли воздушную тревогу. При этом о возможной опасности предупредили жителей Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской областей, отмечает RT.
Ранее мощный взрыв прогремел в районе порта Южный в Одесской области, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru