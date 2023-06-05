СМИ: в Харькове слышны взрывы

В регионе объявлена тревога о воздушной атаке. Российские военные наносят удар из зенитно-ракетного комплекса С-300. Также запущены дроны-камикадзе.

Как сообщил руководитель районной военной администрации Сергей Лободенко, взрывы прозвучали в Чугуеве в Харьковской области. Также сирены работают на подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

Ранее сигнал воздушной тревоги подали в Днепропетровской области. Спустя минуту предупреждение прозвучало в Полтавской области и подконтрольной Киеву части Запорожской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

