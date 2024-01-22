СМИ: в Харькове погиб сын французского бригадного генерала

Среди погибших при ударе российской армии по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове оказался сын французского бригадного генерала Алексис Дрион, пишет Telegram-канал Mash.

Франция опровергла присутствие своих наемников в Харькове

По информации издания, наемник является сыном бригадного генерала французской армии Фредерика Дриона. Это звание он получил в 2001 году.

Отпрыск высокопоставленного военного вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позднее 2023 года. Он служил во 2-м батальоне Международного легиона.

Минобороны России 17 января сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников в Харькове. Удар наносился высокоточным оружием. Уничтожено свыше 60 боевиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Российская АрмияНаемникиФранцияУкраина

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