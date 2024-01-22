СМИ: в Харькове погиб сын французского бригадного генерала

Госдума обратится в ООН из-за ударов ВСУ по Донецку и Белгороду Медведев отреагировал на указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях России» Посол подтвердил гибель супругов Евсюковых при крушении самолёта в Афганистане Председатель СК Бастрыкин поручил провести проверку гибели кота Твикса Сокуров назвал Косаковского, чей фильм заявлен на фестивале в Берлине, одним из лучших документалистов в мире