СМИ: в Харькове погиб сын французского бригадного генерала
Среди погибших при ударе российской армии по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове оказался сын французского бригадного генерала Алексис Дрион, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, наемник является сыном бригадного генерала французской армии Фредерика Дриона. Это звание он получил в 2001 году.
Отпрыск высокопоставленного военного вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позднее 2023 года. Он служил во 2-м батальоне Международного легиона.
Минобороны России 17 января сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников в Харькове. Удар наносился высокоточным оружием. Уничтожено свыше 60 боевиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru