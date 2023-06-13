СМИ: в Харькове и Запорожье прогремели взрывы

В Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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Подробностей произошедшего нет. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Взрывы ранее прогремели в Днепропетровске. В Одессе сработала система противовоздушной обороны.

Как сообщает «Радиоточка НСН», несколько взрывов 13 июня прогремело в Луганске. В небе над столицей ЛНР работала система ПВО.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ХарьковЗапорожьеВзрывУкраина

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