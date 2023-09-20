СМИ: в ДНР группа украинских бойцов сдалась в плен

Очередная группа украинских военнослужащих сдалась в плен в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Российские бойцы взяли в плен отделение ВСУ

Военнослужащие Украины планомерно сдаются в плен на всей территории проведения специальной военной операции по открытому каналу связи. Также появилось видеозапись, из которой следует, что двое солдат сдаются в плен российским бойцам. Солдаты ВСУ выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать.

Ранее группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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