СМИ: в Черниговской области на Украине прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в Черниговской области Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание «Клименко тайм».

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На всей территории бывшей советской республики объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава президентского офиса Андрей Ермак, в Киеве работает система противовоздушной обороны.

Днем ранее воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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