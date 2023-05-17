СМИ: в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ

В ходе боев за Артемовск (Бахмут) ликвидирован отряд наемников из Белоруссии, воевавших на стороне украинской армии, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По данным издания, наемники входили в состав экстремистского батальона «Волат». Отмечается, что подразделение участвовало в боях на флангах.

В материале говорится о гибели одного наемника. Четверо пропали без вести, один ранен.

Агентство РИА Новости ранее сообщило, что воюющий в составе ВСУ польский снайпер ранил мирного жителя в Артемовске. Утверждается, что наемника ликвидировали бойцы ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияБелоруссияВСУУкраина

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